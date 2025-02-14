Afette yıkılan apartmanın müteahhidi tahliye edildi

Maraş merkezli depremlerden en fazla hasarı alan illerden biri olan Hatay'da yıkılan ve 103 kişinin hayatını kaybettiği Kule Apartmanı davasında tahliye kararı çıktı.

Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi, yeni bilirkişi raporu beklenmesine rağmen, müteahhit Ömer Cihan'ın uzun tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle tahliye edilmesine karar verdi.

Binada iki çocuğunu kaybeden baba Sinan Koçak, tahliye kararına inanamadığını belirterek, "Baklava çalanlar yıllarca hapis yatıyor, 103 kişi öldü ama tahliye edildi. Bu kararı kabul etmiyoruz, itiraz edeceğiz" dedi. Depremlerde Adana’da yıkılan, 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı’na yapı ruhsatı ve kullanım izni verilmesinde sorumluluğu bulunan 7 kamu görevlisi hakkında 22 yıl 6’şar aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.