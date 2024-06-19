Afette zarar gören 6’sı kitabe 65 taş kurtarıldı

Depremlerde yıkılan ve ağır hasar alan 229 tescilli tarihi yapı varlığının molozlardan ayrıştırılması için Müze Müdürlüğü başkanlığında 14 ay önce başlatılan çalışmalarda sona gelindi. Müze Müdürü Safinaz Acıpayam, 229 noktada molozlardan ayrıştırma, temizlik ve belgeleme çalışmaları kapsamında mimari özellikli 6'sı kitabe, 65 taşı da kurtararak müzede koruma altına aldıklarını söyledi.

Acıpayam, "Depremlerde maalesef ilimizdeki tescilli taşınmaz kültür varlıkları da zarar gördü. Bu zamana kadar yaklaşık 229 ayrı yerde kültür varlıklarının molozlardan ayrıştırılması, temizlik, belgeleme çalışmalarını gerçekleştirdik" dedi.

Tarihi yapılarının tekrar ayağa kaldırılması gerektiğini, bu nedenle de restorasyon çalışmaları öncesinde yürütülen enkaz ayrıştırma çalışmalarının çok önemli olduğunu ifade eden Acıpayam, “Yaklaşık 229 ayrı alanda çalışmayı gerçekleştirdik. Bu alanlar içerisinde 186 konut, 23 kamu binası var ve 10 camide de çalışma gerçekleştirdik. Yine han, hamam ve 5 çeşmede çalışmamız gerçekleştirildi. Bu çalışmalar kendi enkaza dönüşmüş veya ağır hasarlı olan yerlerde öncelikle tüm taşlar tek tek bakılarak tespit edilerek molozlardan ayrıştırıldı" diye konuştu.