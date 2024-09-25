Afetzede, Bakan Kurum’a tepkili: Devlet el koydu

Haber Merkezi

Hatay’daki depremde yakınlarını kaybeden bir depremzedenin, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olduğu dönemde gösterdiği tepkiye ait görüntüler yeniden gündem oldu.

Politikyol tarafından paylaşılan videoya göre, depremzede şunları söyledi:

“Rezerv alan ve riskli alan ilan ettiğiniz yerler çevre şehircilik zamanında her şeyimi kaybettim. 50 milyon dolarımı kaybettim. Devlet el koydu. Kira da vermiyorsunuz. Beni hayata mahkûm ettiniz.’’ Yurttaşın sözleri üzerine Kurum “Öyle olmaz ama” deyince depremzede “Öyle oldu ama 5 kuruş para alamıyorum. Babamdan kalan yerlerden üzerine dört tane dükkân yapıldı. Bir tane dükkân vermediniz. AK Parti üyesiyim. Bana bu yapıldıktan sonra başka vatandaşa neler yapılıyor?’’ dedi. Vatandaşın anlattıklarını dinleyen Kurum, “Bakalım, öyle olmaması gerekiyor. Sizi arkadaşlarımla görüştürelim” diyerek yetkililere yönlendirdi.