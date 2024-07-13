Afetzede, kayınvalidesi çıktı

AK Gençlik Ocakları Başkanı Aydoğan’ın, “Yardım eli uzattık, yeni ev yapıyoruz” dediği depremzedenin kayınvalidesi olduğu ortaya çıktı. Urkiye Yıldız da AKP’li Ferhat Aydoğan’ın eşinin annesi olduğunu söyledi.

AK Gençlik Ocakları adlı yapılanma son aylarda gündemden düşmüyor. Genel Başkanlığını Ferhat Aydoğan’ın yaptığı derneğin yöneticileri, kamu kurumlarında ağırlanıyor, “İçişleri Bakanlığı” yazılı kartlar taşıyor ve çakarlı araçlar ile poz veriyor.

Şimdi de AK Gençlik Ocakları’nın tartışma yaratacak bir yalanı açığa çıktı. AK Gençlik Ocakları, haziran ayında yaptığı açıklamada, “Antep Nurdağı'nda depremde evi yıkılan bir aile için harekete geçtiklerini” duyurdu. Hatta aileye anahtar teslim yeni bir ev yapılacağı da ifade edildi.

Ev yapılacak arazide pozlar veren AK Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan "Bu girişim, Türkiye'nin AK Gençlik Ocakları tarafından gerçekleştirilen yardım çalışmaları kapsamında, deprem gibi doğal afetlerden etkilenen insanlara destek olmayı amaçlıyor. Bu tür faaliyetler, toplumsal dayanışmanın ve yardımlaşmanın önemli bir örneğini sergiliyor" dedi.

KAYINVALİDESİ İTİRAF ETTİ

Hatta AK Gençlik Ocakları’nın bu açıklaması başta olmak üzere birçok haber sitesinde “Depremzede aile ev sahibi olacak” başlıklarıyla haberleştirildi. Ancak gerçeğin bambaşka olduğu ortaya çıktı.

BirGün, AK Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan “Yardım eli uzatıyoruz, anahtar teslim ev yapıyoruz” dediği Urkiye Yıldız’a ulaştı. Yıldız, evini inşa eden AK Gençlik Ocakları Başkanı Ferhat Aydoğan’ın eşinin annesi, yani kayınvalidesi olduğunu itiraf etti.

Kendisini “gazeteci” olarak tanıtan Ferhat Aydoğan, daha önce suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın “basın danışmanı” olduğu iddiasıyla gündeme gelmişti. Depremin ardından Maraş’a giden Aydoğan, burada Orgeneral Arif Çetin’le görüştüğünü sosyal medyadan duyurmuş, bu görüntüler sonrası Çakıcı, Aydoğan’ın danışmanı olmadığını söylemişti. Aydoğan’ın Alaattin Çakıcı ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek gibi isimlerle fotoğrafları bulunuyor.