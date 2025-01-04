Afetzede öğretmenlerin elektriğini de kestiler

Haber Merkezi

Maraş merkezli depremlerde yerle bir olan kentlerin başında gelen Hatay’da barınma başta olmak üzere elektrik ve ısınma gibi birçok sorun hâlâ çözümsüz.

Defne’de öğretmenlerin yaşadığı Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Geçici Konaklama Merkezi’nde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından elektrik faturalarının ödenmemesi gerekçesiyle konteyner kentin elektriğinin kesildiği ortaya çıktı.

Konteyner kenti ziyaret eden Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası’ndan (TÖBSEN) Hizam Hasırcı, burada 210 ailenin yaşadığını, ısınmaktan yemek yapmaya kadar tüm ihtiyaçların elektrikle sağlandığını belirterek “Aldığımız bilgiye göre AFAD tarafından elektriklerin ödenmemesinden dolayı bütün konteyner kentin elektrikleri kesilmiş. Bu zulmü kabul etmiyoruz” dedi.