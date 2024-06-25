Afetzedeler, Barınma Hakkı Platformu'nu kurdu

Hatay'da 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen yurttaşlar, barınma haklarına sahip çıkmak için farklı mahalle ve kuruluşların bir araya gelmesiyle Barınma Hakkı Platformu'nu kurdu. Depremzedeler, halka rağmen yürütülen planları kabul etmeyeceklerini söyledi.

HABER MERKEZİ

6 Şubat depremlerinde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yurttaşlar, yaşamları ve barınma haklarına sahip çıkmak için farklı mahalle ve kuruluşların bir araya gelmesiyle Barınma Hakkı Platformu'nu oluşturdu.

Antakya’daki KESK Koordinasyon Merkezi’nde yapılan basın toplantısında Barınma Hakkı Platformu adına konuşan mahalleli Gülhan Bihan, platformun kuruluş amacını anlatarak özetle şunları söyledi:

"Depremin üzerinden iki yıla yakın bir süre geçmişken Hatay halkı olarak temel ihtiyaçlarımıza dahi ulaşamıyoruz ve her alanda ciddi mücadeleler içindeyiz. Bizler yaşamsal sorunlarla boğuşurken riskli alan ile başlayıp Kentsel Dönüşüm Yasası ve değiştirilen Rezerv Alan Yasası ile devam eden süreçte kentimizi, kültürümüzü, tarihsel dokumuzu da kaybetme riski ile karşı karşıyayız. Rezerv alan yasasındaki belirsizliklerin giderilmemesi ve halka güvence verilmemesi; yasa değişmediği sürece sadece Hatay ya da depremden etkilenen diğer iller için değil tüm ülke için kanun yapıcıların ve kendileriyle iş birliği yapacak şirketlerin rantı, talanı ve yağmayı kolaylıkla gerçekleştirebileceği bir alan açma tehlikesi barındırıyor. İktidar, kentteki inşa sürecini ancak bu yasayla tamamlayabileceğini söyleyerek evleri yıkılmış vatandaşları çaresizliğe iterken, konutları yapabilmenin bir yolunun da binası hasarsız, az veya orta hasarlı binaları yıkmaktan ve bunlarla beraber boş arsalara el koymaktan geçtiğini söylüyor. Bu yolla evi yıkılıp rezerve mecbur hissedenle evi az hasarlı veya hasarsız olup rezervi istemeyeni karşı karşıya getirmiş oluyor. Memleketimizin yeniden inşasında söz sahibi olmak isteyen bizleri ısrarla görmezden gelen ve sürecin dışında tutan bu yaklaşım devam ettiği sürece sadece rezerv alan değil bütün meseleleriyle memleketimizin yeniden inşasına dair aidiyet duygusu geliştirmemizin mümkün olmayacağı aşikar. Bize danışılarak ve karar süreçlerinin tümünde söz sahibi olacağımız bir memleket kurmak istiyoruz."

"ŞEFFAFLIK İSTİYORUZ"

Depremzedeler taleplerini de şöyle sıraladı:

* Sözünü verdiğiniz kalıcı konutları ivedilikle ve bedelsiz istiyoruz.* Rezerv alan içindeki az hasarlı binalarımızın ve güçlendirilmesi yapılmış orta hasarlı binalarımızın yıkılmasını kabul etmiyoruz.

* 6306 sayılı kanunla birlikte bizleri bekleyenlerin bütün şeffaflığı ile ortaya koyulmasını ve kentin yeniden inşa sürecinin halkla birlikte yürütülmesini istiyoruz.

* Hatay halkına rağmen yürütülecek bir planın parçası olmayı reddediyoruz.

* Boş arsası, müstakil evi olanların ya da daire sahiplerinin arsa payları üzerinden hak kaybı yaşamasını kabul etmiyoruz.

* Kentimizin renginin, kimliğinin, kültürünün, tarihinin, demografik yapısının bir bütün olarak korunmasını ısrarla ve inatla istiyoruz.