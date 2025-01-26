Afetzedenin evine de ceza

Maraş merkezli depremlerin üzerinden neredeyse 2 sene geçmesine karşın barınma krizi hâlâ gündemde. İktidarın depremin ardından 1 sene içinde konutları teslim edeceğine yönelik sözleri havada kaldı.

Barınma sorununu yaşayan afetzedelerden biri de 93 yaşındaki Emine Keloğlan. Hatay’da evi yıkılan Emine Keloğlan ve kızı Meryem Keloğlan bir süre çadırda yaşadıktan sonra geçen sene Yaylıca Mahallesi’ndeki nakıs parsele prefabrik ev yaptı.

Çevredeki yurttaşların şikâyetleri üzerine evi Samandağ Belediyesi tarafından evin kaçak ve ruhsatsız olduğu belirtilerek evin 1 ay içinde boşaltılması istendi. Belediye tarafından iletilen ercümen kararında özetle şu ifadeler yer aldı:

“3194 İmar Kanunu’nun 42. Maddesine göre 20 bin 934 TL para cezası verilmiştir. Zaptın düzenlendiği tarihten itibaren 1 ay süre verilmiştir. Bu verilen sürede yapılan incelemede yapı ruhsatıyla ilgili kurumumuza herhangi bir başvuru yapılmadığı ve yapının ruhsatlandırılmadığı görülmüş olup 3194 İmar Kanunu’nun 32. Maddesine göre yıkımına karar verilmiştir.”

NUMARASI BİLE ALINMIŞ

Emine Keloğlan’ın oğlu Ali Özsoy, prefabrik evin numarasının da alındığını söyledi. Özsoy şunları aktardı: “Nakıs parsele yaptık çünkü evimizi yapabilecek başka yer yok. Annem çadırda yaşayamıyor, yapmak zorundaydık. Şikâyetler üzerine belediyeden bize belge geldi. Biz nereye gideceğiz bilmiyoruz, bize bir alan da gösterilmedi. Önce mühürlemeye geldiler sonra yeniden geldiklerinde ceza kestiler. Biz mecburuz. Ne zaman yıkılacak bekliyoruz. Yıkım kararının kaldırılmasını istiyoruz. Ya da çözüm bulunmasını istiyoruz. Deprem bölgesi olduğu unutulmamalı. Bu zor şartlar altında yıkım kararı bizim için çok zor.”

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‘DEPREM SANIĞI DELİL KARARTTI’

Maraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili açılan davalar görülmeye devam ediyor. Maraş’ta yıkılan ve 151 kişinin yaşamını yitirdiği Palmiye Sitesi'nde yakınlarını kaybedenler ve avukatları, Müteahhit Hacı Mehmet Ersoy'un 23 gün içerisinde

"kocama hali" nedeniyle tahliye edilmesine itiraz etti. Müşteki avukatı Gülsüm Özdoğru, "Sanık Hacı Mehmet Ersoy'un delil kararttığını sadece bu şaibeli ve çok sağlıklı olmadığını düşündüğümüz kurul raporundan görüyoruz. Bir kurul raporu 10 gün içerisinde nasıl sağlıklı hazırlanabilir" diye sordu.