Afetzedeye fatura eziyeti

Hatay’ın Antakya ilçesindeki rezerv alanda bulunan ve elektrik sayaçları sökülen Balsever Apartmanı’nda yaşayan yurttaşlar, 2 aydır elektrik ve suları olmadan yaşam mücadelesi veriyor. Su ve elektrikleri kesilen depremzedeler, doğalgazı sadece ocakta kullanabiliyor. Buna rağmen binadaki sadece 1 daireye 239 lira doğalgaz faturası geldiği belirlendi. Depremzedeler tepki gösterdi.

Rezerv alan ilan edilen alanda yer alan ‘az hasarlı’ Esenlik Mahallesi’ndeki Balsever Apartmanı’nın 2 ay önce elektrik sayaçları kesildi, depremzedelerin tüm itirazları ise sonuçsuz kaldı. 8 ailenin 5 çocuğun, 1 engelli depremzedenin yaşadığı apartmanda 2 aydır adeta yaşam mücadelesi veren depremzedelere doğalgaz faturası gönderilmeye devam ettiği ortaya çıktı. Balsever Apartmanı’ndaki bir dairede yaşayan yurttaşlara 12 gün önce gönderilen doğalgaz faturasının 239 lira kesildiği görüldü.

2 AYDIR DİRENİYORUZ

Balsever Apartmanı’nda ailesiyle yaşayan Fatma Balsever, binanın hasar durumuna ilişkin açılan davanın hâlâ devam ettiğini kaydetti. Bilirkişiler tarafından az hasarlı tespitinde bulunulduğunu hatırlatan Balsever, “1 ay önce 2. kez bilirkişi tespiti yapıldı. Onlar da ek süre istediler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ilk sonuç yeterli gelmedi” diye konuştu. “Evimizi geri istiyoruz” diyen Fatma Balsever şu ifadeleri kullandı: “Isınma için değil ama yemek yapabilmek için doğalgazı kullanabiliyoruz. Kullandığımız sürece de fatura geliyor. Biz çamaşırlarımızı dışarda yıkatıyoruz, duşumuzu akrabalarımızın evinde alıyoruz. Yatmaya evimize geliyoruz ve ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Evimizi gasbettirmemek için direniyoruz. Karşımızda başka yapılar var sadece bize saldırıyorlar.”