Affedilmeyen: Bir yüzleşme ve yeniden başlama hikâyesi

Tiyatro Yansıma’nın yeni oyunu “Affedilmeyen”, hayatı boyunca kırdığı insanlarla ve kendi vicdanıyla hesaplaşmak zorunda kalan Sena’nın sert ama kara mizahın nüanslarını da içeren hikâyesini sahneye taşıyor. Yapım, “insanın en büyük cezası kendi geçmişidir” düşüncesine güncel bir yorum getiriyor. Oyun 28 Kasım Cuma akşamı saat 20.00’de Bahçelievler Kültür Merkezi’nde izleyiciyle buluşacak.

Hikâye, çevresine verdiği zararların ardından tamamen yalnız kalan ve mafyanın hedefi hâline gelen Sena’nın çıkışsız bir gecede intihar etmeye karar vermesiyle açılıyor. Tam o sırada kapının çalması ve yıllardır görmediği dostu Erhan’ın yeniden ortaya çıkması, gecenin yönünü beklenmedik bir yüzleşmeye çeviriyor.

Metni yazan ve yöneten Erkay Yavuz, aynı zamanda oyunun ana karakterine hayat veriyor. Oyuncu kadrosunda Hasan Can Türkkani, Özgür Esat Şentürk ve Yavuz Ünlütürk yer alıyor; ekip hikâyenin karanlığıyla ironik tonunu birlikte taşıyan bir performans dengesi kuruyor.