Afgan kadınlara yönelik eğitim yasağı kalıcılaştı!

Haber Merkezi

Afganistan’da 2021 yılında yönetime gelen köktendinci Taliban, kadınları sosyal hayatın her noktasından silmeye yönelik hamlelerini sürdürüyor. İktidara geldikleri günden itibaren kadın hakları konusunda "ılımlı olacaklarını" iddia eden Taliban, attığı her adımda ülkeyi kadınlar için cehenneme çevirmeye devam etti. Yükseköğretimden çalışma ve sosyal hayata kadar kadınlara her alanı yasaklayan köktendinci zihniyetin Afganistan'da uygulamaya koydukları, gerici örgütlerin iktidara geldiği ülkelerde yaşatacaklarının bir yansıması. Burka zorunluluklarıyla başlayan ardındansa önce medreselere sıkıştırılan ve tamamen yasaklanan eğitim ile sosyal hayattan koparacak bir dizi yasaklamaları adım adım hayata geçiren bu örgütlerin uygulamaları kadınlara biçtikleri hayatın değişmeyen şablonu.

Bunun son örneği ise kadınların ve kız çocuklarının eğitime erişiminin tamamen engellenmesi oldu. Taliban'ın Eğitim Bakanlığı'nca alınan kararla birlikte yıllardır kadınlar ile kız çocuklarının ortaöğretim ve yükseköğretim kurumlarına erişimini engelleyen eğitim yasağı sabit politika hâline getirildi. Taliban yönetimi ise yasağın "uygun ortam sağlanmadan eğitim verilmemesi gerektiği" ifadeleriyle gerekçelendirdi.

2,2 MİLYON KIZ ÇOCUĞU OKULDAN KOPARILDI

UNESCO ve UNICEF tarafından 24 Ocak Uluslararası Eğitim Günü'nde yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık 2,2 milyon kız çocuğunun eğitimden mahrum kaldığı belirtildi. Açıklamada, ülkedeki ilkokul sonda olan çocukların yüzde 93’ünün hâlâ temel okuma becerisine sahip olmadığı vurgulandı.

‘BİZİM HAYALİMİZ DEĞİL, HAKKIMIZ’

Yasak kararının ardından sosyal medya üzerinden tepki gösteren Afgan kadınlar, "Eğitimiz bizim hayalimiz değil, hakkımız" dedi. Kadınlar yaptıkları açıklamalarda özetle şu ifadeleri kullandı: "Dünya genelinde kız çocuklarının eğitime erişiminin yasak olduğu tek ülke Afganistan. Bu kültür değil, bu inanç değil. Bu utanç!"