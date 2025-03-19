Afgan sığınmacı Tabriz Saifi için acil eylem

Haber Merkezi

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, kronik sağlık sorunları yaşayan Afgan sığınmacı Tabriz Saifi için acil eylem başlattı. Örgüt, Göç İdaresi Başkanlığı’na hitaben yazılmış bir dilekçeyi imzaya açtı. Dilekçede Saifi’nin ücretsiz diyaliz tedavisine erişiminin sağlanması talep edildi.

Tabriz Saifi’nin uluslararası koruma başvurusu 28 Şubat’ta Bursa Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından reddedildi. Kronik diyabet hastalığı nedeniyle görme yetisini kaybeden Saifi, haftada üç gün böbrek diyalizine girmek zorunda. Uluslararası Af Örgütü, 29 yaşındaki Saifi’nin ciddi risk altında olduğunu vurguladı.