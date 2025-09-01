Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem: En az 250 ölü, 500 yaralı

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6.0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremde 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiği, en az 500 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Afganistan Enformasyon Bakanlığı yetkilileri ölü sayının artmakta olduğunu kaydetti.

Depremden en çok etkilenen bölgelerin Kunar vilayetinde olduğunu, yolların toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandığını belirten yetkili, arama kurtarma çalışmalarının helikopterlerle yürütüldüğü belirtildi.

Yetkililer, depremde ilk belirlemelere göre 250'den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 500'den fazla kişinin de yaralandığını, ölü sayısının yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Afganistan geçici hükümeti Sözcüsü Zabihullah Mücahid de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, depremde yaşamını yitirenlerin olduğunu doğruladı.

Mücahid, "Ne yazık ki bugünkü deprem, doğu vilayetlerinde can ve mal kayıplarına yol açmıştır." ifadesini kullandı.

Yerel yetkililer ve bölge sakinlerinin kurtarma çalışmalarına katıldığını aktaran Mücahid, merkezi yönetim ve çevre vilayetlerden ekiplerin de bölgeye doğru yola çıktığını kaydetti.

ÜLKEYİ VURAN EN ŞİDDETLİ DEPREMLERDEN BİRİ

Mücahid, "Hayatları kurtarmak için var olan tüm kaynaklar kullanılacaktır." ifadesine yer verdi.

Yerel yetkililer, bunun, ülkeyi vuran en şiddetli depremlerden biri olduğunu aktardı.

Öte yandan, bölgede biri 5,2 büyüklüğünde olan en az 2 artçı sarsıntı kaydedildi.

