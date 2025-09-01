Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 6,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşen sarsıntı sonrası ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.
Kaynak: AA
Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.