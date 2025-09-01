Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var

Afganistan’ın doğusundaki Nangarhar vilayetinde 6,0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Celalabad’ın 27 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşen sarsıntı sonrası ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Dünya
  • 01.09.2025 05:28
  • Giriş: 01.09.2025 05:28
  • Güncelleme: 01.09.2025 05:58
Kaynak: AA
Afganistan'da 6.0 büyüklüğünde deprem: Ölü ve yaralılar var
Fotoğraf: AA

Afganistan'ın Nangarhar vilayetinin merkez ilçesi Celalabad'ın yakınlarında 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremde ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

BirGün'e Abone Ol