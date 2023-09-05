Afganistan'da bırakılan ABD askeri teçhizatının Taliban'ın elinde olduğu iddia edildi

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, ABD’nin Afganistan'dan çekilmesi sırasında geride kalan ABD askeri teçhizatının militanların eline geçtiğini iddia etti.

Pakistan'da geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, ABD’nin Afganistan'dan çekilmesi sırasında geride kalan ABD askeri teçhizatının militanların eline geçtiğini iddia etti.

İslamabad’daki ofisinde gazetecilere açıklamada bulunan Kakar, ABD’den kalan askeri teçhizatın Afganistan’da militanların eline geçmesinin ardından Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı’na (TTP) ulaştığını öne sürdü.

Kakar, gece görüş gözlüklerinden ateşli silahlara kadar geniş bir yelpazeyi içeren bu teçhizatın TTP’nin savaş kabiliyetini arttırdığını ve bu durumun İslamabad için "yeni bir sorun oluşturduğunu" söyledi.

İddiasını destekleyecek herhangi bir kanıt sunmayan ve Afganistan'daki Taliban yönetimi ile TTP arasında doğrudan bir bağlantı kurmayan Kakar, bu sorunla mücadele etmek için "koordineli bir yaklaşım" benimsenmesi gerektiğini vurguladı.

Kakar, Pakistan güvenlik güçlerinin "haneleri, çocukları, camileri ve ibadet yerlerini korumak için" militanlarla savaşmaya devam edeceğini belirtti.

ABD'nin, 7 Ekim 2001'de başlayan Afganistan'daki varlığı, 20 yılın ardından 31 Ağustos 2021'de askerlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlanmasıyla sona ermişti.

Pakistan'da ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar, 14 Ağustos'ta yemin ederek görevine başlamıştı.​​​​​​​