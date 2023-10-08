Afganistan'da deprem: Ölü sayısı 2 bin 53'e yükseldi

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen depremlerde 2 bin 53 kişi öldü, 9 bin 240 kişi yaralandı.

Afganistan'ın Herat vilayetinde meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki deprem nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 53'e yükseldi.

Reuters haber ajansının aktardığına göre, Herat vilayetinin 35 kilometre kuzeybatısında meydana gelen, en büyüğü 6,3 olarak ölçülen depremlerde 2 bin 53 kişi yaşamını yitirdi. Taliban geçici hükümetinin Doğal Afetlerden Sorumlu Devlet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 9 bin 240 kişinin yaralandığı, bin 329 evin yıkıldığı bildirildi.

BİR GÜNDE EN AZ 8 DEPREM OLDU



ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne (USGS) göre, Afganistan'ın batısında, İran sınırında bulunan Herat vilayetinde dün yerel saatle 11.00'den itibaren art arda 6,3, 5,5, 4,7, 6,3, 5,9, 4,6 ve 4,8, ardından da 4,9 büyüklüklerinde çok sayıda deprem meydana gelmişti. Herat sağlık yetkililerinden yapılan ilk açıklamada, depremlerde hayatını kaybedenlerin çoğunun kadın ve çocuk olduğu bildirilmiş, yaralı sayısı 510 olarak açıklanmıştı.

Yaşadıklarını Reuters'a anlatan, Herat'ta yaşayan Naseema isimli bir kişi, depremlerin halkta paniğe neden olduğunu belirterek, "İnsanlar evlerini terk etti; hepimiz sokaklardayız" demişti.

Bölgeden gelen bilgilere göre, Herat'ta artçı sarsıntılar da devam ediyor.