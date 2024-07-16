Afganistan'da GSM operatörleri hizmetlerini geçici süreliğine durdurdu

Taliban kontrolündeki Afganistan'da hizmet veren GSM operatörleri, Aşure Günü nedeniyle yaşanabilecek saldırılara karşı güvenlik önlemi kapsamında faaliyetlerini geçici süreliğine durdurdu.

Afganistan'da faaliyet gösteren GSM operatörleri, Aşure Günü'nde saldırı tehdidi nedeniyle hizmetlerini geçici süreliğine durdurdu.

Başkent Kabil başta olmak üzere, özellikle Şii Afganların yoğun yaşadığı bölgelerde sabah saatlerinden itibaren cep telefonu kullanıcıları arama yapamadı, mesaj atamadı ve telefonlarından internete bağlanamadı.

Afgan basınında yer alan haberlere göre, GSM operatörleri güvenlik önlemi kapsamında cep telefonu sinyallerini geçici olarak kesti.

Afganistan'da özellikle Şiiler, özel günlerde IŞİD tarafından hedef alınıyor. Bu nedenle cuma namazları ya da özel dini günlerde önlem amacıyla GSM operatörleri faaliyetlerini geçici süreliğine durdurabiliyor.

Afganistan'ı kontrolünde tutan Taliban yönetiminden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan, güvenlik güçleri herhangi bir güvenlik tehdidine karşı anma törenlerinin düzenlendiği alanlarda güvenlik önlemlerini artırdı. Benzer güvenlik önlemleri geçen yıllarda da alınmıştı.

Aşure Günü, hicri takvimin ilk ayı olan muharremin 10'uncu gününde kutlanıyor.