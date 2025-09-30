Giriş / Abone Ol
Afganistan'da internet erişimi tamamen kesildi: En az sekiz uçuş iptal edildi

Afganistan’da ülke genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetleri tamamen kesildi. En az 8 uçuş iptal edilirken kesintilere ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Dünya
  • 30.09.2025 12:33
  • Giriş: 30.09.2025 12:33
  • Güncelleme: 30.09.2025 12:39
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Afganistan genelinde internet ve telekomünikasyon hizmetlerinin saatlerdir kesik olduğu bildirildi.

Tolo News'in sosyal medya hesabından paylaştığı haberinde, ülkedeki internet ve telekomünikasyon kesintisinin dün yerel saatle 17.00 civarında başladığı belirtildi.

Afgan yetkililer konuyla ilgili henüz açıklama yapmazken, Netblocks internet izleme kuruluşuna göre, ülkede internet erişimi tamamen kesilmiş durumda.

Flightradar24 verilerine göre de kesinti nedeniyle Kabil Uluslararası Havalimanı'ndan kalkması veya varması planlanan en az sekiz uçuş iptal edildi.

Yerel basında ayrıca Afganistan'da yönetimin kararıyla birkaç haftadır bazı kentlerde fiber optik internetin kesildiğine dair haberler yer alıyor.

