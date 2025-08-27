Afganistan'da otobüs devrildi: 25 ölü

AFGANİSTAN, (DHA) - AFGANİSTAN'ın başkenti Kabil'de yolcu otobüsünün devrildiği kazada 25 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulmetin Kani, başkent Kabil'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklamada bulundu. Seyir halindeki yolcu otobüsünün yoldan çıktığını ve devrildiğini belirten Kani, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiğini, 27 kişinin ise yaralandığını kaydetti. Kani, kazaya şoförün ihmalinin neden olduğunu söyledi.