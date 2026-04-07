Afganistan'da sel ve heyelan felaketi: Yaşamını yitirenlerin sayısı 110'a ulaştı

Afganistan'da şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısının 110'a yükseldi.

Toplam yaralı sayısı ise 160 olarak kayıtlara geçti.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi, 958 hanenin tamamen yıkıldığını, 4 bin 155'inin ise kısmen hasar aldığını açıkladı.

Ülkede 12 gündür etkili olan yağışların ilerleyen günlerde süreceğini kaydeden yetkililer, iş yerleri, tarım arazileri, sulama kanalları ve tatlı su kuyularının zarar gördüğünü aktardı.