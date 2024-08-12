Afganistan'da Şii mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Şiilerin yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.
Kaynak: AA
Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Şiilerin yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.
Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.
Kabil'de ağırlıklı Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde dün bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirilmişti.
Patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.
Deşt-i Berçi Mahallesi sık sık patlamaların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların çoğu IŞİD tarafından üstleniliyor.