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Afganistan'da Şii mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Şiilerin yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Dünya
  • 12.08.2024 19:11
  • Giriş: 12.08.2024 19:11
  • Güncelleme: 12.08.2024 19:14
Kaynak: AA
Afganistan'da Şii mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi
FOTOĞRAF: AA (Arşiv)

Afganistan'ın başkenti Kabil'de dün Şiilerin yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi mahallesine düzenlenen bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi.

Terör örgütü IŞİD, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu saldırıyı üstlendiklerini duyurdu.

Kabil'de ağırlıklı Şii Hazaraların yoğun yaşadığı Deşt-i Berçi Mahallesi'nde dün bir araca yerleştirilen bomba infilak ettirilmişti.

Patlama sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin de yaralandığı açıklanmıştı.

Deşt-i Berçi Mahallesi sık sık patlamaların hedefi oluyor. Söz konusu saldırıların çoğu IŞİD tarafından üstleniliyor.

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