Afganistan'da "yeni tür bulaşıcı hastalık": 2 ölü, 500'den fazla vaka

Afganistan'ın Pervan vilayetinde 500 kişi, nedeni tespit edilemeyen bir bulaşıcı hastalığa yakalanırken 2 kişi hayatını kaybetti, 50 vakanın durumu ağır seyrediyor.

TOLO News'e konuşan Pervan Valilik Sözcüsü Hikmetullah Şemim, son 4 günde çok sayıda insanın "sebebi henüz bilinmeyen bir salgın hastalık" nedeniyle hastanelere başvurduğunu ifade etti.

Şemim, Pervan'ın Şinvari ilçesinde 500'den fazla kişinin nedeni henüz belirlenemeyen hastalığa yakalandığını ve vaka sayılarının artış gösterdiğini söyledi.

50 HASTANIN DURUMU AĞIR

Hastalık nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiğini bildiren Şemim, 50 hastanın durumunun ağır olduğunu ifade etti.

Hastalığı "yeni tür bulaşıcı hastalık" olarak tanımlayan Şemim, hastalarda genel olarak halsizlik, el ve kollarda şiddetli ağrı, şiddetli ishal ve yüksek ateş gibi belirtilerin görüldüğünü kaydetti.