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Afganistan'da yolcu uçağı düştü

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde, Hindistan'a ait bir yolcu uçağı düştü.

Dünya
  • 21.01.2024 10:20
  • Giriş: 21.01.2024 10:20
  • Güncelleme: 21.01.2024 10:44
Kaynak: AA
Afganistan'da yolcu uçağı düştü
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Hindistan'a ait yolcu uçağı Afganistan'ın kuzeyinde düştü.

Afgan basınında yer alan haberlere göre Badahşan Vilayeti Kültür ve Enformasyon Müdürü Zabihullah Amiri, basına yaptığı açıklamada, Hindistan'a ait bir yolcu uçağının Kuran-Muncan ve Zibak ilçeleri arasında bulunan Tophaka Dağları'na düştüğünü duyurdu.

Amiri, sabah saatlerinde meydana gelen kazanın yaşandığı bölgeye bir arama kurtarma ekibinin sevk edildiğini kaydetti.

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