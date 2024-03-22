Afganistan'daki intihar saldırısını IŞİD üstlendi

Afganistan'ın Kandahar vilayetinde dün meydana gelen, 26 kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısını, IŞİD üstlendi.

Afganistan'ın Kandahar vilayetindeki intihar saldırısını IŞİD üstlendi.

IŞİD'in sosyal medya hesabından, dün sabah Kandahar'da düzenlenen intihar saldırısına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, intihar saldırısını üstlendikleri ve Taliban yönetimi mensuplarını hedef aldıkları duyuruldu.

26 KİŞİ CAN VERDİ

Kabil Bankası'nın Kandahar şubesinde dün saat 08.00 sıralarında intihar saldırısı düzenlenmişti. Kandahar Emniyet Müdürlüğü, olay sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Kandahar'ın en büyük hastanelerinden olan Mirveis Hastanesinde çalışan ve adının açıklanmasını istemeyen bir doktor, yaptığı açıklamada, olay sonucu 26 kişinin yaşamını yitirdiğini, 38 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

Afgan medyasına göre, intihar saldırısı, devlet memurlarının maaşlarını almak için banka kuyruğuna girdiği sırada düzenlendi.

Taliban'ın Ağustos 2021'de Afganistan'a hakim olmasıyla ülkede güvenlik alanında ilerlemeler kaydedilse de zaman zaman kanlı saldırılar düzenleniyor.

Önemli bir kısmı Şii Hazaralara yönelik saldırıların çoğunu, IŞİD üstlenmişti.