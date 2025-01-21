Afganistan ile ABD arasında mahkum takası yapıldı

Afganistan'da Taliban yönetimi, ülkede tutuklu bulunan ABD vatandaşlarına karşılık 1 Afganistan vatandaşının salıverildiğini duyurdu.

Afganistan'da Taliban yönetiminin Dışişleri Bakanlığı'nın X sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bir süredir mahkum takasıyla ilgili iki ülke arasında süren müzakereleri "uzun ve faydalı" olarak tanımladı.

Açıklamada, Afganistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları karşılığında ABD'de tutuklu bulunan Han Muhammed adlı Afgan vatandaşının ülkeye döndüğü ifade edildi.

ABD mahkemeleri tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Muhammed'in mahkumiyetini California eyaletinde geçirdiği belirtilen açıklamada, bu kişinin Afganistan'a döndüğü aktarıldı.

CNN'in haberine göre, mahkum takası kapsamında Afganistan'da tutuklu bulunan ABD vatandaşları Ryan Corbett ve William McKenty bu sabah Han Muhammed karşılığında serbest bırakılarak ülkeden ayrıldı.