Afganistan'ın başkenti Kabil'e yılın ilk karı yağdı

Afganistan'ın başkenti Kabil'e yılın ilk karı yağdı.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle gece saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerine kadar devam etti.

Özellikle şehir merkezinde yüksek konumda bulunan ve binlerce ağacı barındıran Vezir Ekber Han tepesi ile park, bahçe ve çeşitli bölgelerde kartpostallık görüntüler oluştu.

Buraları ziyaret eden Kabilliler kar topu oynayıp hatıra fotoğrafı çektirirken, kimi bölgelerde Kabil Belediyesi'ne bağlı ekipler kar temizleme çalışmaları yaptı.

Öte yandan, Afganistan geçici hükümetinin Enerji ve Su Bakanlığı, Hilmend Nehri havzası ile başkent Kabil de dahil olmak üzere orta ve kuzey bölgeleri için aşırı kar, yağmur ve sel uyarısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Afganistan küresel ısınma ve kuraklıktan en fazla etkilenen 10 ülke arasında yer alıyor. Denize kıyısı bulunmayan Afganistan'ın yer altı ve yer üstü su kaynakları da giderek azalıyor.

Dağlara yağan karın erimesiyle su kaynakları besleniyor. Bu nedenle özellikle kış aylarındaki yağmur ve kar yağışları Afganistan için hayati öneme sahip bulunuyor.