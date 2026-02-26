Afganistan-Pakistan hattında yüksek tansiyon: Taliban misilleme yaptı

Taliban yönetimindeki Afganistan'ın, Pakistan'ın geçen haftaki saldırılarına misilleme olarak sınırdaki Pakistan askeri tesislerine yönelik kapsamlı operasyon başlattığını bildirdi. Açıklamada Pakistan'a ait 15 askeri noktanın ele geçirildiği aktarıldı.

Açıklama Afganistan'daki Taliban yönetimi sözcüsü Zabihullah Mücahid'den geldi.

Mücahid, Pakistan'ın son dönemdeki saldırılarına karşılık iki ülke sınırı olarak kabul edilen Durand Hattı boyunca Pakistan'a ait askeri tesislere yönelik kapsamlı operasyonların başlatıldığını bildirdi.

Mücahid, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ana kadar Pakistan ordusuna ait 15 askeri noktanın kontrolünün ele geçirildiğini kaydetti. Söz konusu saldırılarda Pakistan tarafında çok sayıda askerin öldürüldüğünü bildiren Mücahid, bazılarının da esir alındığını ifade etti.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da Pakistan'a misilleme kapsamında sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların sürdüğü kaydedildi.

PAKİSTAN: SINIR HATTINDA AÇILAN ATEŞE KARŞILIK VERİLDİ

Pakistan Enformasyon Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada ise Afganistan'ın sınır hattında bulunan birçok noktaya ateş açtığı aktarıldı.

Açılan ateşe Pakistan güvenlik güçlerinin derhal ve etkili şekilde karşılık verdiği belirtilen açıklamada, Afganistan tarafında can kaybı olduğu ve askeri teçhizatın imha edildiği ifade edildi.

Açıklamada, ülkenin toprak bütünlüğü ile vatandaşların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm tedbirlerin alınacağı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemdeki bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktanın hedef alındığını açıklamıştı.

Afganistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'a karşı uygun zamanda "uygun ve ölçülü yanıt verileceği" belirtilmişti.

Afganistan Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Pakistan'ın saldırısı sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edilmişti.

Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise "Afganistan sınırı boyunca düzenlenen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini" bildirmişti.

Afganistan yönetimi, Pakistan'ın "terör kampı" olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletmişti.