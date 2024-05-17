Afganistan turistlere silahlı saldırı: 4 ölü, 7 yaralı

Afganistan’ın Bamyan kentinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3’ü yabancı turist 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın Bamya kentinde akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 3’ü yabancı turist 4 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıkları saldırganların turistleri ve Afgan tercümanları hedef aldığını aktardı.

Afganistan İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Metin Qani olayda 4’ü yabancı turist 7 kişinin de yaralandığını bildirdi. Güvenlik güçlerinin saldırganları yakalamak için çalışmalara başladığını söyleyen Qani, “Şu ana kadar 4 kişi gözaltına alındı” dedi. Saldırıyı şiddetle kınayan Qani, mağdurların ailelerine başsağlığı dilerken, suçluların bulunup cezalandırılacağını vurguladı.