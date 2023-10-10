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Afganistan uyruklu çobanın cinayet şüphelisi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 16:26
  • Giriş: 10.10.2023 16:26
  • Güncelleme: 10.10.2023 16:27
Kaynak: İHA
Afganistan uyruklu çobanın cinayet şüphelisi yakalandı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Afganistan uyruklu çobanı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen cinayet şüphelisi yakalandı. 

İlçeye bağlı kırsal Körücek Mahallesi’nde 5 Ekim günü yaşanan olayda; mahallede çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Esed Abdillah, hayvanları otlatmak için gittiği arazide av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulunmuştu.

Jandarma ekipleri, cinayetin işlendiği silahı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılığın arasına gizlenmiş olarak buldu. İncelemenin devamında; cinayet şüphelisi olarak Afganistan uyruklu H.M.’yi gözaltına alındı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda olayı itiraf eden cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

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