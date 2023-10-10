Afganistan uyruklu çobanın cinayet şüphelisi yakalandı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, Afganistan uyruklu çobanı av tüfeğiyle öldürdüğü iddia edilen cinayet şüphelisi yakalandı.
İlçeye bağlı kırsal Körücek Mahallesi’nde 5 Ekim günü yaşanan olayda; mahallede çobanlık yapan 25 yaşındaki Afganistan uyruklu Esed Abdillah, hayvanları otlatmak için gittiği arazide av tüfeğiyle vurulmuş olarak bulunmuştu.
Jandarma ekipleri, cinayetin işlendiği silahı olay yerinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta çalılığın arasına gizlenmiş olarak buldu. İncelemenin devamında; cinayet şüphelisi olarak Afganistan uyruklu H.M.’yi gözaltına alındı.
Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından Elbistan Adliyesi’ne sevk edildi. Savcılık sorgusunda olayı itiraf eden cinayet şüphelisi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.