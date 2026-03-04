Afganistan ve Pakistan arasında gerilim: Hindistan Rusya'dan beş S-400 daha alacak iddiası

Hindistan’ın, Rusya’dan beş S-400 hava savunma sistemi daha almayı planladığı öne sürüldü. Yeni sistemlerin ülkenin doğu ve batı sınırlarına konuşlandırılması hedeflenirken, geçen yıl Pakistan ile yaşanan gerilimde S-400’lerin etkili kullanıldığı bildirildi.

