Afganistan ve Pakistan arasında gerilim: Hindistan Rusya'dan beş S-400 daha alacak iddiası
Hindistan’ın, Rusya’dan beş S-400 hava savunma sistemi daha almayı planladığı öne sürüldü. Yeni sistemlerin ülkenin doğu ve batı sınırlarına konuşlandırılması hedeflenirken, geçen yıl Pakistan ile yaşanan gerilimde S-400’lerin etkili kullanıldığı bildirildi.
Kaynak: AA
India Today gazetesine konuşan Hindistan Savunma Bakanlığı kaynakları, Rusya'dan ek S-400 hava savunma sistemi tedarik edilmesinin planlandığını iddia etti.
Kaynaklar, Hindistan Hava Kuvvetleri'nin S-400 alımına yönelik teklifi kısa süre içinde hükümetin onayına sunacağını savundu.
Yeni S-400'lerin, ülkenin doğu ve batı sınırlarına konuşlandırılmasının planlandığını ileri süren kaynaklar, söz konusu hava savunma sisteminin geçen yıl Pakistan ile yaşanan gerilim sırasında bazı füze tehditlerine karşı etkili şekilde kullanıldığını ifade etti.