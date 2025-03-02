Afganistan yönetimi, ülkede ABD'den kalan ekipmanı "savaş ganimeti" olarak niteledi

Afganistan yönetimi, ABD yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride bıraktığı askeri ekipmanını "savaş ganimeti" şeklinde nitelendirdi.

TOLO News'in X sosyal medya platformundan paylaştığı habere göre, Afganistan geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan devlet televizyonuna röportaj verdi.

ABD Başkanı Donald Trump'a, "Afganistan hakkında duygusal açıklamalardan kaçınması" çağrısında bulunan Mücahid, ABD yönetiminin 2021'de Afganistan'dan çekilmesinin ardından geride kalan askeri ekipmanın "savaş ganimeti" olduğunu söyledi.

Mücahid, Afganistan'ın "son 20 yıldaki yıkımdan ABD'yi sorumlu tutacağını" ifade etti.

BAGRAM HAVA ÜSSÜ

South China Morning Post'un (SCMP) haberine göre, röportajda Mücahid, Trump'ın bu ülkedeki Bagram Hava Üssü'nün Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına da yanıt verdi.

Mücahid, Trump'ın sözlerini "duygusal" olarak nitelendirerek, bu iddianın "bilgi eksikliğinden" kaynaklandığını söyledi.

Sözcü Mücahid, Afganistan'da hiçbir Çin kuvvetinin bulunmadığını ve Taliban hükümetinin bu konuda hiçbir ülkeyle anlaşması olmadığını vurgulayarak, Bagram Hava Üssü'nün Taliban'ın kontrolünde olduğunu kaydetti.

TRUMP, AFGANİSTAN'DA KALAN EKİPMANLARI GERİ ALMAK İSTEMİŞTİ

ABD yönetimi, 31 Ağustos 2021'de, geride yüzlerce ABD vatandaşını, milyonlarca dolarlık ekipman ve silahı ve binlerce ABD ile çalışmış Afgan'ı geride bırakarak çekilme sürecini tamamlamıştı.

Tekrar göreve gelmesinden sonraki ilk kabine toplantısında konuşan Trump, "Arkamızda milyarlarca, hatta on milyarlarca dolar değerinde ekipman, yepyeni kamyonlar bıraktık." ifadelerini kullanmış, ekipmanları geri almaları gerektiğini söylemişti.

Trump ayrıca Afganistan'ın ABD yapımı ekipmanları sattığını belirtmişti.

TRUMP'IN, BAGRAM HAVA ÜSSÜ'NÜN ÇİN'E TERK EDİLDİĞİ İDDİASI

Trump, 26 Şubat'ta yaptığı açıklamada, kendisinden sonra eski Başkan Joe Biden döneminde birçok konuda işlerin kötüye gittiğini ve Afganistan'dan çekilme sürecinin de buna dahil olduğunu savunmuştu.

Bagram Hava Üssü'nün dünyadaki en büyük üslerden biri olduğunu ve Biden yönetiminin bu üssü Çin'in kontrolüne terk ettiğini savunan Trump, "Dünyanın en büyük hava üslerinden biri olan Bagram Hava Üssü'ne sahip olacaktık. Biz oradan vazgeçtik ve şu anda orayı kimin işgal ettiğini biliyorsunuz: Çin. Biden oradan vazgeçmişti, bu yüzden orayı elimizde tutacağız." ifadelerini kullanmıştı.