ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

  04.09.2025 20:39
  Giriş: 04.09.2025 20:39
  Güncelleme: 04.09.2025 20:39
Afganistan’da 5.6 büyüklüğünde deprem

Afganistan’da şiddetli bir deprem daha meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremim 6.2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Depremdeki mal ve can kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Afganistan’da Kunar vilayetinde 1 Ağustos’ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 640 kişi de yaralandı.

