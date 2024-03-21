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Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı

Afganistan’da bir bankanın önünde meydana gelen intihar saldırısında en az 3 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Dünya
  • 21.03.2024 12:14
  • Giriş: 21.03.2024 12:14
  • Güncelleme: 21.03.2024 12:18
Kaynak: İHA
Afganistan’da intihar saldırısı: 3 ölü, 12 yaralı
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afganistan'da meydana gelen intihar saldırısında 3 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi ise yaralandı. 

Ülkenin güneyinde bulunan Kandahar kentinde bir bankanın önünde yerel saatle 08.30’da çok sayıda kişinin maaşlarını almak için beklediği sırada intihar saldırısı düzenlendi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen patlamada en az 3 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 

Saldırıyı üslenen olmazken İçişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Mateen Qani, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi. 

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