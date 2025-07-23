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Afganistan’da kömür madeni çöktü: 6 işçi yaşamını yitirdi

Afganistan’ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde bulunan Karkar Kömür Madeni’nde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Dünya
  • 23.07.2025 10:41
  • Giriş: 23.07.2025 10:41
  • Güncelleme: 23.07.2025 10:43
Kaynak: AA
Afganistan’da kömür madeni çöktü: 6 işçi yaşamını yitirdi
Fotoğraf: AA (Arşiv)

Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde bulunan kömür madeninde meydana gelen çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.

Afganistan yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansına göre vilayette bulunan Karkar Kömür Madeni'nde dün çökme meydana geldi.

Çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.

Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

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