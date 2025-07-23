Afganistan’da kömür madeni çöktü: 6 işçi yaşamını yitirdi
Afganistan’ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde bulunan Karkar Kömür Madeni’nde meydana gelen göçükte 6 işçi hayatını kaybetti, 12 işçi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: AA
Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinde bulunan kömür madeninde meydana gelen çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
Afganistan yönetimine bağlı Bakhtar haber ajansına göre vilayette bulunan Karkar Kömür Madeni'nde dün çökme meydana geldi.
Çökme sonucu 6 işçi yaşamını yitirdi, 12'si yaralandı.
Yaralılar, hastaneye kaldırıldı.