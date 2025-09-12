Afganistan’da kurbanlık vurgunu: Kayıp milyon dolarlar

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Afganistan’a temsilci olarak gönderdiği A.A, Afganistan’da bir dernek kurdu. Diyanet Vakfı’nın kurbanları, A.A’nın Afganistan’da kurduğu dernekler üzerinden kesilmeye başlandı.

İddiaya göre, düşük maliyetle alınan kurbanlıklarla ilgili Diyanet Vakfı’na, “Yüksek bedelle alındı” bilgisi verildi.

GELİR 1 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Diyanet Vakfı, yüksek bedellerle alındığı ifade edilen kurbanlıklar nedeniyle milyonlarca dolar bağış parası topladı. Dönemin Diyanet İşleri Başkanlığı Afganistan temsilcisi, Diyanet Vakfı’nca kurbanlıklar için gönderilen paranın kurbanlık bedelinden kalan kısmını, kurduğu derneğe aktardı. Diyanet kaynakları, bağışlardan elde edilen usulsüz gelirin 1 milyon dolardan fazla olduğunu savundu.

Usulsüzlük iddiasında adı geçen Afganistan temsilcisi, Afganistan’daki görevinin ardından Diyanet’te daire başkanlığına atandı. Temsilciden boşalan koltuğu gerçekleştirilen yeni atama, skandalın ortaya çıkmasının önünü açtı. Yeni temsilci, kurbanlık paralarının Afganistan'da kurulan derneğe aktarılması uygulamasını devam ettirirken Afganistan’daki resmi makamlar, uygulamayı fark etti.

“BENDEN ÖNCE DE VARDI”

Afganistan’da soruşturma başlatılırken temsilci, merkeze çekildi. Merkeze çekilen temsilci, uygulama ile ilgili, “Benden önce de devam eden ve yöneticilerin bilgisi dahilinde yapılan bir uygulama. Ben başlatmadım, göreve geldiğimde önümde buldum” savunmasını yaptı.

Skandal bununla da sınırlı kalmadı. Derneği kuran ve “Uygulamayı başlatan kişi” olduğu belirtilen A.A, daire başkanlığı görevinden apar topar alındı.

17 EYLÜL’DEN SONRA ENKAZ

Başkanlık kaynakları "Adli bir vaka” olarak nitelendirdikleri usulsüzlük iddiasının, “Halının altına süpürüldüğünü” söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın görev süresinin 17 Eylül’de dolacağının altını çizen başkanlık personeli, “Asıl enkaz, 17 Eylül’den sonra ortaya çıkacak. Dosyalar açıldığında ve adalet tecelli ettiğinde Diyanet kuruluş ayarlarına dönecektir. Yeni yönetim kimlerden oluşursa oluşsun bu konuları incelemezse Diyanet'te işler düzelmez” ifadelerini kullandı.