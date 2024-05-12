Afganistan’da sel: 300 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'ın farklı bölgelerinde meydana gelen sellerde 300 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan’ın kuzeyindeki Baglan ilinde sağanak yağışlar sonucu sel meydana geldi. Dünya Gıda Programı (WFP) selde 300 kişinin kaybettiğini duyurdu.

WFP Afganistan Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Afganistan'ı kasıp kavuran sel felaketi Baglan'da 300'den fazla kişinin ölümüne ve 1000'den fazla evin yıkılmasına yol açtı. Bu, alışılmadık derecede şiddetli yağışlar nedeniyle son birkaç hafta içinde meydana gelen birçok selden biri oldu” denildi.

GUTERRES’TEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başsağlığı mesajını şu ifadelerle aktardı:

“Genel Sekreter, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Baglan Vilayetinde meydana gelen sel felaketinde yaşanan can kayıplarından büyük üzüntü duymaktadır. Genel Sekreter Afganistan halkıyla dayanışma içinde olduğunu ifade eder. Kurbanların ailelerine taziyelerini sunar ve yaralılara acil şifalar diler. Birleşmiş Milletler ve Afganistan'daki ortakları, ihtiyaçları süratle değerlendirmek ve acil yardım sağlamak üzere fiili yetkililerle koordinasyon halindedir.”