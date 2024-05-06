Afganistan’da şiddetli yağışlar: Sel ve yıldırım sebebiyle 15 kişi öldü

Afganistan’ın birçok noktasında etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde 8 kişi, yıldırım düşmesi sonucu ise 7 kişi olmak üzere toplam 15 kişi hayatını kaybetti.

Dünya 06.05.2024 16:02 Giriş: 06.05.2024 16:02

Güncelleme: 06.05.2024 16:06 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: AA (Arşiv)