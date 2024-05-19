Afganistan’daki sellerde 47 can kaybı
Kaynak: İHA
Afganistan’ın kuzeyinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selin vurduğu Faryab vilayetinde 47 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan’ın kuzeyinde etkili olan sel felaketinde bilanço artıyor.
Ghor vilayetinde dün 50 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından bir kötü haber de Faryab vilayetinden geldi.
Faryab Enformasyon Dairesi Başkanı Shamsudden Muhammedi, vilayeti vuran selde en az 47 kişinin öldüğünü belirtti.
Muhammedi, ilk belirlemelere göre 300 evin de yıkıldığını aktardı.