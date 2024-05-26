"Afganlara kolay vize verilecek" iddiaları: Göç İdaresi Başkanlığı'ndan açıklama

Göç İdaresi Başkanlığı, Türk heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Afganlara kolay vize verilecek" iddialarının doğru olmadığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin Afganistan'a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan "Afganlara kolay vize verilecek" iddialarının gerçek dışı olduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin düzensiz göçle mücadelesi kapsamında, Göç İdaresi Başkanlığı heyetinin Afganistan’a gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin gerçek dışı iddialar hakkında açıklama yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır.

Düzensiz göçle mücadelenin kesintisiz bir şekilde yürütülmesi ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanabilmesi için kaynak ülkelerle ikili temaslarda bulunulması gerekmektedir. Afganistan’a bu çerçevede gerçekleştirilen ziyaret kapsamında yapılan görüşmelerde, düzensiz göçle mücadelede kararlılığımız vurgulanmış ve ülkemizde düzensiz göçmen konumunda bulunan Afganistan vatandaşlarının geri dönüş süreçleri ele alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Ayrıca görüşmelere, Türkiye’nin Kabil Büyükelçiliği Maslahatgüzarı ve ilgili kurum yetkililerinin de katıldığı belirtilerek, "Ülkemiz, Afganistan geçici hükümetini resmi olarak tanımadığı için bu tür toplantılarda bayrağımız konmamaktadır. Bahse konu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Göç İdaresi Başkanlığı olarak düzensiz göçle mücadelemizi azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.