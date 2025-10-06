Giriş / Abone Ol
Kültür Sanat
  • 06.10.2025 23:02
  • Giriş: 06.10.2025 23:02
  • Güncelleme: 06.10.2025 23:17
Afife Ödülleri Töreni'nde protesto: Davetliler Tamer Karadağlı'yı yuhaladı ve salonu terk etti

Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'nde Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı protesto edildi.

Ödül alan tiyatrocu Sükun Işıtan'ın konuşmasında Karadağlı'ya teşekkür etmesiyle başlayan protestoda katılımcılar yuhaladı ve salonu terk etti.

Ödül töreni programının düzenlendiği Haliç Kongre Merkezi'ndeki salonda bulunan katılımcılardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

KARADAĞLI'NIN "BUNLAR MUHALİF" ŞİKAYETİ ÜZERİNE HOCALARIN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki 12 hocanın görevine Tamer Karadağlı’nın “bunlar muhalif” şikâyeti üzerine son verilmişti.

Eğitim, 90 yıl sonra ilk kez sahne sanatçıları olmadan başlamıştı.

Konservatuvarda Karadağlı Operasyonu: Sanatçı hocaların okulla ilişiği kesildi
