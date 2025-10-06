Afife Ödülleri Töreni'nde protesto: Davetliler Tamer Karadağlı'yı yuhaladı ve salonu terk etti
Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'nde ödül alan tiyatrocu Sükun Işıtan'ın konuşmasında Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı'ya teşekkür etmesi sonucu salonda yuhalama sesleri yükseldi ve pek çok davetli salonu terk etti.
Afife Tiyatro Ödülleri Töreni'nde Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Tamer Karadağlı protesto edildi.
Ödül alan tiyatrocu Sükun Işıtan'ın konuşmasında Karadağlı'ya teşekkür etmesiyle başlayan protestoda katılımcılar yuhaladı ve salonu terk etti.
Ödül töreni programının düzenlendiği Haliç Kongre Merkezi'ndeki salonda bulunan katılımcılardan biri o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.
KARADAĞLI'NIN "BUNLAR MUHALİF" ŞİKAYETİ ÜZERİNE HOCALARIN İŞİNE SON VERİLMİŞTİ
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’ndaki 12 hocanın görevine Tamer Karadağlı’nın “bunlar muhalif” şikâyeti üzerine son verilmişti.
Eğitim, 90 yıl sonra ilk kez sahne sanatçıları olmadan başlamıştı.
