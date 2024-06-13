‘Afife’nin gözünden Türk tiyatrosu

Bu yıl 26. kez verilen Afife Tiyatro Ödülleri’nde Kocaeli Şehir Tiyatroları’nın ‘‘Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?’’ adlı oyunu ‘Yılın Oyunu’ seçildi. Ödüllerin Türk tiyatrosunun panoraması olup olmadığına dair tartışmalar bitmeyecek.

Emrah KOLUKISA

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini bulan 26. Afife Tiyatro Ödülleri’nde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın sahnelediği ‘‘Yaşamak mı Yoksa Ölmek mi?’’ adlı yapım Yılın Oyunu oldu. Yılın Yönetmeni ödülü ise TiyatroAdam’ın bu yıl 10 dalda ödüle aday gösterilen ’39 Buçuk Basamak’’ adlı oyunuyla Oğuz Utku Güneş’in oldu.

Özge Burak ve Mert Fırat ikilisinin sunuculuğunu üstlendiği gecede gözler sağlık sorunları sebebiyle ilk kez törene katılamayan Haldun Dormen’i aradı. Youtube üzerinden canlı olarak yayınlanan töreni evinden izlediği söylenen Dormen, Afife Ödülleri’nin başladığı günden bu yana organizasyonun ‘maestro’su olduğu için onun yokluğu buruk bir hava yaratmadı desek yalan olur. Neyse ki Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Koordinatörü Murat Ovalı ve Team Afife sayesinde başından sonuna hiç aksamadan akıp giden tören en azından Dormen’in yüzünü kara çıkartmadı diye teselli bulduk.

200’e yakın oyun arasından Afife Jürisi’nin belirlediği adaylar arasında yine aynı 33 kişilik jürinin yaptığı oylama sonucu belirlenen ödüllerin Türk tiyatrosunun tam bir panoramasını sunduğu konusunda tartışmalar muhtemelen bitmeyecek, zira sadece farklı tiyatro ödüllerini birbiriyle karşılaştırdığınızda bile ne kadar farklı tercihlerin öne çıktığını ve ne denkli büyük bir yelpaze içinden seçimlerin yapıldığını görmek mümkün. Hal böyle olunca herkesi tatmin etmek imkânsız elbette. Yine de en azından salondaki alkışların yüksekliğinden ve bazı ödüllere gösterilen coşkulu tepkilerden hangilerinin biraz daha fazla mutlu ettiğini anlamak olası.

Bunlardan biri şüphesiz ‘’Büyük Zarifi Apartmanı’’ ile Yardımcı Rolde En İyi Kadın Oyuncu ünvanını alan Çağdaş Ekin Şişman’ın ödülüydü. Hem ekip arkadaşlarını hem de salondaki davetlilerin büyük alkışıyla sahneye gelen ve heyecanı her halinden belli olan Çağdaş Ekin Şişman oyunda birlikte çalıştığı arkadaşlarının yanı sıra oyunun sahnelendiği Büyük Zarifi Apartmanı’na da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

‘‘Çirkin’’ adlı oyunla Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü alan Onur Berk Aslanoğlu çok kısa bir süre önce Sadri Alışık Sinema ve Tiyatro Ödüllerinde de ödül almıştı. Nihal Yalçın ile birlikte sahneyi paylaşan ve bir tavuğu canlandırdığı roldeki performansıyla parlayan Aslanoğlu böylece yılın öne çıkan isimlerinden oldu.

HAYVAN HAKLARINA VURGU

Neredeyse her dalda aday gösterilen (12 dalın 10’unda) ’39 Buçuk Basamak’’ adlı oyunun kazandığı tek ödülü geçen yıl aynı ödülü ‘‘1984’’ ile kazanan Murat Daltaban’ın elinden alan (En İyi Yönetmen) Oğuz Utku Güneş ‘‘Bugün benim yaşgünüm’’ diyerek başladığı duygu ve heyecan yüklü konuşmasında yaşadığı mutluluğu şöyle ifade etti: ‘‘39 Buçuk Basamak oyunumuzda 1930’ların Türkiyesine gittik, erken Cumhuriyet dönemine… Oyunda Mustafa Kemal, Halide Edip Adıvar gibi roller vardı. Bana böyle bir tarihi fantazinin içinde bu isimleri oynatabilecek, rol verecek kadar aydın bir ülke bıraktıkları için başöğretmenim Mustafa Kemal Atatürk’e, Halide Edip Adıvar’a, Afife Jale’ye teşekkürü borç bilirim, minnetarım. Son bir şey söyleyeceğim… Shakespeare’in bir lafı var, hayvanlara getireceğim sözü, kendimiz kadar kıymetli bulduğum canlar, zarar verdiğiniz en küçük bir sinek bile bir devin sancısıyla kıvranarak can çekişir demiş Shakespeare. Bu katliama kesinlikle göz yummayalım, hayvan haklarını sonuna kadar savunalım.’’

Oğuz Utku Güneş

Yılın 4 özel ödülünden biri olan Haldun Dormen Özel Ödülü’nü ‘‘Mutlu Aile Tablosu’’ adlı komediyle alan Duru Tiyatro adına sahneye gelen (ve hemen tüm ekip arkadaşlarını da sahneye davet eden) Emre Kınay “Çok zorlu ve kötü günlerden geçiyoruz’’ diye başladığı konuşmasında şunları söyledi: “Bizim için çok büyük bir moral bu ödül geceleri. Özellikle dünyanın orta doğusunda olup bitenler… Birazcık olsun insanları güldürebilelim diye bir komedi yapmaya karar verdik bu sezon, çünkü hayat çok acımasız, çok vicdansız ve çok kahredici, özellikle son sokak canlarıyla ilgili olan bitenleri duyduğumuzda… Böyle zamanlarda komedi oynamak çok ağır çünkü bir tarafta gözünüzün yaşını silip öbür taraftan sahneye çıkmak zorundasınız. Çok teşekkür ediyorum.’’

OVALI’NIN SAKLADIĞI SIR

Yapı Kredi Özel Ödülü’nün 26 yıldır verilen Afife Tiyatro Ödülleri’nin tamamında sahne gerisinde Haldun Dormen ile birlikte görev alan Murat Ovalı’ya verilmesi muhtemelen yılın en çok takdir edilen seçimlerinden biriydi. Bir yandan ENKA Sanat’ın koordinatörlüğünü de yöneten Ovalı “Bu sefer ağlamadan bu konuşmayı bitireceğim’’ dese de bir hayli duygu yüklü bir konuşma yaptı ama arada izleyiciyi güldürmeyi de ihmal etmedi. “Haldun Dormen’in bana yaptığı en büyük iyiliklerden biri soyadımı değiştirmektir” diyen Ovalı şunları söyledi: “Benim soyadım aslında Ovalı değil, Ovalı benim annemin babasının soyadı. Haldun hoca ‘Şekerim senin soyadını değiştirmemiz lazım’ dedi bana yıllar önce, okuldayken daha ve düşünmeye başladık. Dorman olmaz, Kenter olmaz, en çok bilinenlerden biri olan Arkın da veto yedi. Sonunda kızlık soyadımı seçtik ve Ovalı olsun dedik. Asıl soyadımı kimse bilmez, şimdi açıklıyorum, asıl soyadım Keleş. Tabii yarın bankamı arayıp bütün güvenlik ayarlarımı değiştireceğim.’’

Tören tüm ödül alanların sahneye çıkarak birlikte fotoğraf çektirmesiyle son buldu.

ÖDÜLLER

• Yılın Oyunu: ‘Yaşamak Mı Yoksa Ölmek Mi?’’ Kocaeli Şehir Tiyatroları

• Yılın Yönetmenı: Oğuz Utku Güneş- ’39 Buçuk Basamak’’ Tiyatroadam

• Kadın Oyuncu Dalında: Zuhal Olcay-‘Kel Diva’’ Oyun Atölyesi

• Erkek Oyuncu Dalında: Onur Berk Aslanoğlu - ‘Çirkin’’ Dolsun Production

• Yardımcı Kadın Oyuncu: Çağdaş Ekin Şişman - ‘Zarifi Apartmanı’’ - İstos Tiyatro

• Yardımcı Erkek Oyuncu: Erkan Baylav - ‘Şakşakçılar’’

ÖZEL ÖDÜLLER

• Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü: Prof. Dr. Ayşegül Yüksel

• Cevat Fehmi Başkut Özel Ödülü: Müge Oskay - ‘Çarpışma’

• Haldun Dormen Özel Ödülü: ‘Mutlu Aile Tablosu’’-Duru Tiyatro

• Yapı Kredı Özel Ödülü: Murat Ovalı