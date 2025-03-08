AFP: Suriye'de son günlerdeki saldırılarda 300'den fazla Alevi katledildi

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan Alevilere yönelik saldırıları arttı. HTŞ karşıtı silahlı grupların karşılık vermesiyle başlayan çatışmalar sürüyor.

Alevilere yönelik infaz, işkence, kaçırma gibi çok sayıda olayın yaşandığı belirtilirken sosyal medyada yayılan ancak teyitlenmeyen videolarda da bu tip vakalar görülüyor.

Çatışmalar sürerken Fransız haber ajansı AFP, 4 günden uzun zamandır devam eden çatışmalarda HTŞ öncülüğündeki yeni Suriye hükümetine bağlı güçlerin, 300’den fazla Alevi’yi katlettiğini yazdı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'nin kuzeybatısında “sivil ve savaşçı ayrımı yapılmaksızın erkek ve genç yetişkinlere yönelik geniş çaplı saha infazların” yaşandığını duyurdu.

SNHR’nin verilerine göre bölgede yaşayan en az 240 sivil katledildi. Yeni Şam hükümetine bağlı silahlı güçlerden 100 kişinin de yaşanan çatışmalarda öldürüldüğü belirtildi.

COLANİ KATLİAMLARI MEŞRULAŞTIRDI

Suriye'de yeni hükümetin cumhurbaşkanı olarak atanan Colani, gece saatlerinde yaptığı açıklamada çatışmalardan 'Esad kalıntısı' dediği kesimleri sorumlu tutarken kendi güçlerini tebrik etti. Colani, Lazkiye'de Alevilere yönelik işkence, kaçırma ve infaz gibi iddialar hakkında ise sessiz kaldı.