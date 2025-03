AFP: Suriye'deki saldırılarda en az 1.383 sivil katledildi

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan çoğunluğu Alevi olan sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Selefi cihatçı örgütlerin katliamlarıyla devam eden süreçte hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1.000'i aştı.

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre katliamlarda 1.383 sivil hayatını kaybetti.

AFP, katledilenlerin büyük kısmının Alevi olduğunu bildirdi.

#BREAKING At least 1,383 civilians killed on Syria coast: new monitor toll pic.twitter.com/P8rJcyKY0a