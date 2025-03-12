AFP: Suriye'deki saldırılarda en az 1.383 sivil katledildi

Suriye’de HTŞ öncülüğündeki cihatçı grupların, ülkenin kuzeybatısındaki Lazkiye’de yaşayan çoğunluğu Alevi olan sivillere yönelik saldırıları devam ediyor.

Selefi cihatçı örgütlerin katliamlarıyla devam eden süreçte hayatını kaybeden sivillerin sayısı 1.000'i aştı.

AFP'nin geçtiği son dakika bilgisine göre katliamlarda 1.383 sivil hayatını kaybetti.

AFP, katledilenlerin büyük kısmının Alevi olduğunu bildirdi.

#BREAKING At least 1,383 civilians killed on Syria coast: new monitor toll pic.twitter.com/P8rJcyKY0a — AFP News Agency (@AFP) March 12, 2025

KATLİAM DEVAM EDİYOR

Alevilere yönelik infaz, işkence, kaçırma gibi çok sayıda olayın yaşanmasının ardından HTŞ karşıtı silahlı grupların karşılık vermesiyle çatışmalar yoğunlaşırken selefi cihatçı grupların saldırıları günlerdir devam ediyor.

Suriye'de HTŞ öncülüğünde kurulan geçici hükümetin yetkilileri, 'Esad rejiminin kalıntılarına' yönelik operasyonların sona erdiğini yazmıştı.

Geçici hükümetin cumhurbaşkanı olarak atanan HTŞ lideri Colani ile SDG Komutanı Mazlum Abdi arasında imzalanan 8 maddelik anlaşma metni de ülke genelinde çatışmaların sona erdirilmesini öngörüyordu.

Ancak AFP'nin paylaştığı verilere göre sivillere yönelik saldırılar devam ediyor.

BM'DEN AÇIKLAMA: FAİLLER HESAP VERMELİ

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin sahil kesiminde yaşananları kınayarak, "İhlallerin faillerinden hesap sorulmalı" dedi.

Guterres, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Suriye'nin kıyı bölgelerinde, tüm ailelerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişinin yargısız infaz edildiği, şiddetin tırmanmasını şiddetle kınıyorum. Kan dökülmesinin derhal durdurulması gerekiyor. Sivil halkın korunması gerekiyor. İhlallerin failleri hesap vermelidir."