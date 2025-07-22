AFP’den Gazze mesajı: 1944'ten beri gazetecileri savaşlarda kaybettik ama hiçbir zaman meslektaşımızın açlıktan ölmesini görmedik

AFP Gazeteciler Derneği, Gazze’de görev yapan gazetecilere ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada AFP’nin kurulduğu 1944 yılından bu yana gazetecileri savaşlarda kaybettiği, bazı gazetecilerin esir düştüğü hatırlatıldı. Açıklamada “Hiçbir zaman bir meslektaşımızın açlıktan ölmesini görmedik” denildi.

Dernekten 21 Temmuz’da yapılan “Acil müdahale olmazsa, Gazze’nin son muhabirleri ölecek” başlıklı açıklamada uluslararası basının Gazze Şeridi’ne girmesinin 2 yıldır İsrail tarafından yasaklandığına dikkat çekildi.

Açıklamada AFP’nin Gazze Şeridi’nde bir metin muhabiri, üç fotoğrafçı ve altı serbest video muhabiri ile çalıştığı belirtilerek “Onların ölmesini kabul etmiyoruz” ifadesi kullanıldı.

BASHAR: “VÜCUDUM ZAYIF, ARTIK ÇALIŞAMIYORUM”

Açıklamada 2010 yılından bu yana AFP için çalışan 2024’ten bu yana ise baş fotoğrafçılık yapan Bashar’ın 19 Temmuez Cumartesi günü sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma yer verildi.

Bashar, mesajında “Artık medya için çalışacak gücüm yok. Vücudum zayıf, çalışamıyorum” dedi.

Depuis que l’AFP a été fondée en août 1944, nous avons perdu des journalistes dans des conflits, nous avons eu des blessés et des prisonniers dans nos rangs, mais aucun de nous n’a le souvenir d’avoir vu un collaborateur mourir de faim.

Nous refusons de les voir mourir. pic.twitter.com/cIEp5PhmNV — La SDJ de l'AFP (@SDJ_AFP) July 21, 2025

AFP’nin açıklamasında Bashar’a ilişkin şu ifadelere yer verildi:

“30 yaşındaki Bashar, tüm Gazzelilerle aynı koşullar altında yaşıyor ve çalışıyor; İsrail bombardımanları nedeniyle bir mülteci kampından diğerine taşınıyor. Bir yıldan uzun süredir mutlak yoksulluk içinde yaşıyor ve hayatını riske atarak çalışıyor. Hijyen onun için ciddi bir sorun, sık sık şiddetli bağırsak hastalıkları geçiriyor.



Bashar, Şubat ayından beri Gazze kentindeki yıkılmış evinin enkazında annesi, dört kardeşi ve kardeşlerinden birinin ailesiyle birlikte yaşıyor. Evlerinde hiçbir eşya ve konfor yok, sadece birkaç minder var. Pazar sabahı, ağabeyinin ‘açlıktan yere yığıldığını’ bildirdi.

Bu gazeteciler AFP’den aylık maaş alsalar da, satın alacak bir şey yok ya da fiyatlar tamamen uçuk seviyede. Bankacılık sistemi çökmüş durumda; çevrimiçi banka hesaplarındaki parayı nakde çevirenler, yaklaşık %40 komisyon alıyor.

AFP’nin artık aracı yok ve gazetecilerin haber için sahaya gitmesine yetecek kadar yakıt da bulunmuyor. Araçla dolaşmak, İsrail hava saldırılarının hedefi olma riski nedeniyle imkânsız. Bu yüzden AFP muhabirleri yürüyerek ya da eşek arabasıyla seyahat ediyor.”

“YARDIM ÇIĞLIKLARI, ARTIK GÜNLÜK HALE GELDİ”

AFP’nin açıklamasında “Onların ölüm haberini her an alabileceğimiz gerçeği dayanılmaz” denilirken, Bashar’ın şu ifadeleri hatırlatıldı:

“Hayatımda ilk kez yenilmiş hissediyorum. Macron’un beni bu cehennemden kurtarmasını istiyorum.”

AFP, Gazze’deki bir diğer çalışanı Ahlam’ın ise yiyecek ve su eksikliğine dikkat çektiğini belirtti.

Açıklamada Ahlam’ın “Bir olay izlemek, röportaj yapmak ya da bir olayı belgelemek için çadırdan her çıktığımda, geri dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum” ifadelerine yer verildi.

AFP’nin açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Durumlarının kötüleştiğini görüyoruz. Onlar genç ama güçlerini kaybediyorlar. Çoğunun mesleklerini icra edecek fiziksel gücü kalmadı. Yardım çığlıkları, yürek burkan mesajları artık günlük hâle geldi.

Son günlerde, bizlere gönderdikleri kısa mesajlardan hayatlarının pamuk ipliğine bağlı olduğunu ve cesaretlerinin, aylarca tüm dünyayı bilgilendirmeye çalışırken artık hayatta kalmaya yetmediğini anladık.

AFP 1944’te kurulduğundan bu yana gazetecilerini savaşlarda kaybetti, yaralananlar ve esir düşenler oldu. Ama hiçbir zaman bir meslektaşımızın açlıktan ölmesini görmedik.”