AFP’ye konuşan PKK yöneticisi: Öcalan serbest kalmadıkça başka adım atılmayacak

Sürece ilişkin tartışmalar sürerken Fransız haber ajansı AFP’ye konuşan PKK'nin üst düzey isimlerinden olan Amed Malazgirt, Abdullah Öcalan serbest kalana kadar başka bir adım atmayacaklarını söyledi.

france24.com sitesinde yer alan habere göre, Malazgirt, “Önder Apo’nun başlattığı tüm adımlar hayata geçirildi. Bundan sonra atılacak başka bir adım olmayacak. Bundan sonra Türk devletini bekleyeceğiz. Adım atması gereken taraf onlardır. İki talebimiz var. Birincisi, önder Apo’nun özgürlüğü. Bu olmadan süreç başarıya ulaşmaz. İkincisi ise Kürt halkının Türkiye’de anayasal ve resmî olarak tanınmasıdır" dedi.

Yine ajansa konuşan komutan Serda Mazlum Gabar, "Önderlik içeride olduğu sürece Kürt halkı özgür olamaz. Biz de gerillalar olarak kendimizi özgür hissedemeyiz" dedi. Türkiye'de demokratik siyasete katılmaya "hazır" olduklarını da söyleyen Gabar, örgütün bu amaçla "yeniden yapılanma ve restorasyon geçirmesi" gerektiğini anlattı.

PKK, 12 Mayıs 2025'te silahlı mücadeleye son verme ve kendisini feshetme kararı aldığını açıklamıştı.