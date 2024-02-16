Afrika Birliği, Somali'nin BMGK geçici üyeliğini onayladı
Kaynak: AA
Afrika Birliği'nin (AfB), Somali'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) 2025-2026 dönemi için geçici üyeliğini onayladığı bildirildi.
Somali Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Daud Aweis, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin BMGK'deki geçici üyeliğinin onaylandığı bilgisini paylaştı.
Aweis, "Afrika Birliği Yürütme Konseyi, Somali'nin BMGK'de 2025-2026 dönemi için geçici üyeliğini onayladı" ifadesini kullandı.
Atılan adımın, Afrika'nın Somali'ye güvenini gösterdiğini vurgulayan Bakan Aweis, Somali'nin küresel alanda önemli bir rol üstlendiğine işaret etti.
BMGK'nin 2024-2025 döneminde geçici üye olarak Afrika'dan Cezayir ve Sierra Leone seçilmişti.
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