Afrika'da kupa tartışması: "Bardağı taşıran son damla"

Afrika Futbol Konfederasyonu’nun (CAF), 2026 Afrika Uluslar Kupası finaline ilişkin aldığı karar tartışmaları beraberinde getirdi. Sahada uzatmalar sonunda Senegal’in 1-0 kazandığı karşılaşmanın sonucu iptal edilirken, Fas hükmen 3-0 galip sayılarak şampiyon ilan edildi.

Kararın ardından Senegal cephesinde tepkiler artarken, oyuncular ve futbol kamuoyu sürece yönelik eleştirilerini dile getirdi. İsmi açıklanmayan bir Senegalli futbolcu, yaşananlara dair değerlendirmesinde sert ifadeler kullanmaktan kaçındığını ancak sürecin kabul edilebilir olmadığını belirtti.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Sosyal medyada da dikkat çeken paylaşımlar yapıldı. Milli takım oyuncularından Moussa Niakhate, şampiyonluk kutlamalarına ait görüntüleri paylaşarak karara tepki gösterirken, Pape Demba Diop da kararın gerçekliğini sorgulayan ifadeler kullandı.

Senegal Futbol Federasyonu cephesinde de gelişmeler yakından takip ediliyor. Konunun önce CAF bünyesinde, ardından da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) taşınması bekleniyor.

Fas Kraliyet Futbol Federasyonu ise yaptığı açıklamada, sürecin kurallar çerçevesinde değerlendirilmesini istediklerini belirterek temkinli bir dil kullandı.

"İTİBARINA ZARAR VERİYOR"

Öte yandan deneyimli teknik direktör Claude Le Roy, kararın Afrika futbolunun itibarına zarar verdiğini savundu. Le Roy, sürecin yalnızca sportif boyutla sınırlı kalmadığını ve daha geniş tartışmaları beraberinde getirdiğini ifade etti.

Yaşanan gelişmeler, Afrika futbolunda yönetim süreçleri ve karar mekanizmalarının yeniden sorgulanmasına yol açarken, sürecin uluslararası yargıya taşınması halinde tartışmanın daha da büyümesi bekleniyor.