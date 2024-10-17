Afrika'da M çiçeğinden ölenlerin sayısı 1100'e çıktı

Afrika Birliği Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC), kıta genelinde M çiçeği virüsü (mpox) kaynaklı ölümlerin 1100'e ulaştığını açıkladı.

Afrika CDC Genel Müdürü Jean Kaseya basına yaptığı açıklamada, M çiçeği virüsüne ilişkin güncel verileri paylaştı.

Son bir haftada 3 bin 51 M çiçeği vakası tespit edildiğini ve 50 kişinin salgında öldüğünü açıklayan Kaseya, Zimbabve ve Zambiya'da yeni vakalar bildirildiğini açıkladı.

Kaseya, Afrika'nın 18 ülkesinde salgının yayıldığını belirterek, vaka sayısının 42 bin 438'e yükseldiği ve salgında hayatını kaybedenlerin sayısının 1100'e çıktığını belirtti.

Öte yandan Kaseya, M çiçeği vakalarının yüzde 86'sının Orta Afrika bölgesinde tespit edildiğini aktardı.

- Hem hayvanlardan hem insanlardan bulaşıyor

M çiçeği virüsü, fareler ve sincaplar gibi kemirgen hayvanlardan veya enfekte olmuş bireylerden bulaşıyor. Virüsün neden olduğu vücut döküntülerine dokunmak, bu döküntülerin bulaştığı giysi, çarşaf, havlu ve benzeri eşyaları kullanmak ve vücut sıvılarıyla temas etmek en önemli bulaş nedenleri arasında yer alıyor.

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Virüs genelde yüksek ateş, baş, sırt ve kas ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yorgunluk, üşüme, titreme ve ciltte su çiçeğine benzer kabarcıklara neden oluyor.

Özel bir tedavi yöntemi olmayan hastalığın tedavisi antiviral ilaçlarla yapılıyor. Vakaların büyük kısmı hastalığı hafif geçiriyor ve birkaç hafta içinde sağlığına kavuşuyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "maymun çiçeği hastalığı (Monkeypox)" ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.