Afrika'da yılın futbolcusu Ademola Lookman seçildi

Serie A takımlarından Atalanta'da forma giyen Nijeryalı forvet oyuncusu Ademola Lookman, 2024 yılının en iyi Afrikalı futbolcusu seçildi.

Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Fas'ın Marakeş şehrinde düzenlenen törende Atalanta'da forma giyen 27 yaşındaki Lookman, yılın Afrikalı erkek futbolcusu seçildi.

Afrika'da yılın kadın futbolcusu ödülünü ise Orlando Pride forveti Barbra Banda kazandı. Banda, bu ödülü ilk alan Zambiyalı olarak tarihe geçti.

Geçen sene en iyi Afrikalı futbolcu olarak Galatasaray'da forma giyen Victor Osimhen seçilmişti.

Atalanta'da üçüncü sezonunu geçiren Lookman, geçen sezon ligde ve Avrupa'da 16 gol 8 asist kaydetmişti.

Lookman, bu sezon ise ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı toplam 18 maçta 11 gol 5 asist buldu. Lookman'ın takımı Atalanta İtalya Ligi'nde 16 maçta topladığı 37 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Atalanta, Şampiyonlar Ligi'nde ise 13. sırada.

Atalanta, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni de kazanmıştı.