Afrika'dan gelen çöl tozu Girit'te etkisini gösterdi: Gökyüzü kırmızıya büründü

Yunanistan genelindeki kötü hava koşulları devam ederken, Girit Adası'nda gökyüzü Afrika'dan gelen çöl tozu nedeniyle kırmızıya büründü.

Güneyden esen kuvvetli rüzgar Afrika'dan çöl tozunu beraberinde taşıdı.

Ülkenin güneyindeki Girit Adası'nda çöl tozu nedeniyle gökyüzü kırmızıya büründü.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, gökyüzündeki toz parçacıklarının geceden itibaren kademeli olarak azalacağı tahmininde bulundu.

ULAŞIM AKSADI

Yoğun çöl tozu nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Girit Adası'ndaki Hrakleio Havaalanı'nda uçuşlar iptal edildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle uçakların piste inişinin güçleşmesi de uçuş iptallerinin bir diğer nedeni oldu.

Rüzgarın hızının saate 90-100 kilometreye ulaşması nedeniyle Girit'e gemi seferleri iptal edildi. Lavrio ve Rafina limanları deniz ulaşımına kapatıldı.

Volos-Sporades, Kavala-Prinu ve Rio-Antirio hatlarındaki deniz ulaşımı da durduruldu.

ÜLKE GENELİNDE KÖTÜ HAVA KOŞULLARI

Yunanistan'da bugün başlayan ve yarın da etkili olması beklenen, uzmanların "Erminio" ismini verdiği fırtına nedeniyle birçok bölgede yarın okullarda uzaktan eğitim yapılmasına karar verildi.

Yunanistan Eğitim Bakanlığı, kötü hava koşulları beklentisini göz önünde bulundurarak, birçok bölgede ilk ve orta dereceli okullarda yarın uzaktan eğitime geçilmesi kararı aldı.

Bu çerçevede Güney Ege, Kardiça, başkent Atina'nın doğusundaki Saronikos, kuzeydoğusundaki Marathona bölgeleri ile Meis ve Girit adalarında yarın uzaktan eğitime geçileceği duyuruldu.

Gün boyunca ülkenin birçok bölgesinde, kötü hava koşulları nedeniyle şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok bölgede dere taşkınları görülürken, birçok yol da şiddetli yağışlar nedeniyle trafiğe kapandı.

SİVİL KORUMADAN HALKA DİKKATLİ OLMALARI UYARISI

Sivil Koruma Genel Sekreterliği vatandaşlardan dikkatli olmalarını, sel ihtimaline karşı tedbirlerini almalarını, akarsu yataklarından uzak durmalarını, açık havalarda yapılan işleri durdurmalarını ve yetkililerin gün boyunca vereceği talimatları takip etmelerini istedi. Cep telefonlarına gönderilen acil kodlu mesajla mecbur kalınmadıkça vatandaşlardan sokağa çıkmamaları istendi.