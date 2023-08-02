Afrika'dan Hindistan'a getirilen çitalardan biri daha öldü

Hindistan'ın Madya Pradeş eyaletindeki Kuno Ulusal Parkı'nda, Afrika'dan getirilen çitalardan dokuzuncusunun da öldüğü bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, park yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Dhatri" adlı dişi çitanın ölü bulunduğu ve ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı aktarıldı.

Şubatta Afrika'dan getirilen 12 çitadan dokuzuncusunun da ölmesiyle şimdiye kadar 5 yetişkin ve 4 yavru çita ölmüş oldu.

Merkezi hükümet Kuno Ulusal Parkı'ndaki çitaların art arda ölmesine ilişkin dün yaptığı açıklamada, ölümlerin doğal nedenlerden kaynaklandığını bildirdi.